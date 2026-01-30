Во всех областях Украины с ночи на пятницу почти не было атак на объекты энергетики, кроме одного удара авиабомбами по газовой инфраструктуре в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 30 января.

Зеленский об “энергетическом перемирии”

– Начался этот день с докладов из регионов: во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб, – заявил Зеленский.

Однако Украина видит переориентацию России на удары по логистике и узловым станциям.

В частности, поражен один из вагонов Укрзализныци в Днепропетровской области. Это был специальный вагон-электростанция, отметил президент.

По его мнению, важно, что украинские железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах.

– Весь день продолжались и привычные атаки дронами, авиабомбами. В Харьковской области был удар баллистикой по складам американской компании Филип Моррис. Был значительный пожар. Были удары по Никополю, по Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное, – утверждает он.

Американская сторона говорила об удержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался, отметил Зеленский. По его словам, в первую очередь от США зависит, как все это пройдет.

По словам президента, Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, поэтому сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам.

Зеленский: РФ переориентировала удары на логистику после "энергоперемирия"
Зеленский: РФ переориентировала удары на логистику после начала "энергетического перемирия"

Зеленский об усилении ПВО

Кроме того, сегодня состоялось совещание по развитию нового компонента противовоздушной обороны – против дронов.

По словам президента, речь идет о Shahed, ужасном российском “сафари” против гражданских в украинских южных городах, селах и общинах рядом с государственной границей.

По мнению Зеленского, нужно больше защиты нашим людям. Четкие задачи есть для командования в Воздушных силах ВСУ, для Министерства обороны Украины. Все ресурсы есть, чтобы реализовать это, считает президент.

Зеленский о планах и подготовке РФ

Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя военной разведки Олега Иващенко. Прежде всего – об актуальных российских военных планах и подготовке.

– Они там, в России, не готовятся к переходу к мирному времени. Готовятся продолжать штурмы на имеющемся уровне – именно так, как это сейчас происходит. И мы передадим партнерам информацию, – сказал Зеленский.

По мнению президента, только экономическое давление на Россию может это изменить. Экономика и соответствующие потери от войны – это то, что в России будут учитывать. Деньги в России должны заканчиваться, чтобы война начала заканчиваться, отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина в дальнейшем будет передавать партнерам факты сотрудничества китайских субъектов с Россией и пути обхода Москвой санкций мира за полномасштабную войну.

Кроме того, Зеленский разговаривал с президентом Румынии, поблагодарив его за поддержку и готовность сотрудничать. Есть направления энергетической работы, которые могут укрепить оба народа и нашу энергетическую безопасность – это очень важно.

– Министр энергетики Украины, команда правительства, Офиса президента – всем нужно работать максимально оперативно и полноценно, чтобы был результат. Я благодарю всех в Европе, кто уже помогает и готов еще больше поддерживать Украину, – сказал он.

Также сегодня было много докладов секретаря СНБО Рустема Умерова, который остается постоянно на связи с американской стороной. Украина готова к встречам и всем форматам действенной работы.

По словам Зеленского, встречи должны быть полноценными, чтобы все, что наработано, было реально выполнено ради достойного и устойчивого мира. В России должны признать, что мир нужен, резюмировал президент Украины.

Кремль сократил обещанное Трампом недельное "энергетическое перемирие" до 1 февраля
пєсков

