Во всех областях Украины с ночи на пятницу почти не было атак на объекты энергетики, кроме одного удара авиабомбами по газовой инфраструктуре в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 30 января.

Зеленский об “энергетическом перемирии”

– Начался этот день с докладов из регионов: во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб, – заявил Зеленский.

Однако Украина видит переориентацию России на удары по логистике и узловым станциям.

В частности, поражен один из вагонов Укрзализныци в Днепропетровской области. Это был специальный вагон-электростанция, отметил президент.

По его мнению, важно, что украинские железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах.

– Весь день продолжались и привычные атаки дронами, авиабомбами. В Харьковской области был удар баллистикой по складам американской компании Филип Моррис. Был значительный пожар. Были удары по Никополю, по Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное, – утверждает он.

Американская сторона говорила об удержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался, отметил Зеленский. По его словам, в первую очередь от США зависит, как все это пройдет.

По словам президента, Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, поэтому сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам.

Зеленский об усилении ПВО

Кроме того, сегодня состоялось совещание по развитию нового компонента противовоздушной обороны – против дронов.

По словам президента, речь идет о Shahed, ужасном российском “сафари” против гражданских в украинских южных городах, селах и общинах рядом с государственной границей.

По мнению Зеленского, нужно больше защиты нашим людям. Четкие задачи есть для командования в Воздушных силах ВСУ, для Министерства обороны Украины. Все ресурсы есть, чтобы реализовать это, считает президент.

Зеленский о планах и подготовке РФ

Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя военной разведки Олега Иващенко. Прежде всего – об актуальных российских военных планах и подготовке.

– Они там, в России, не готовятся к переходу к мирному времени. Готовятся продолжать штурмы на имеющемся уровне – именно так, как это сейчас происходит. И мы передадим партнерам информацию, – сказал Зеленский.

По мнению президента, только экономическое давление на Россию может это изменить. Экономика и соответствующие потери от войны – это то, что в России будут учитывать. Деньги в России должны заканчиваться, чтобы война начала заканчиваться, отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина в дальнейшем будет передавать партнерам факты сотрудничества китайских субъектов с Россией и пути обхода Москвой санкций мира за полномасштабную войну.

Кроме того, Зеленский разговаривал с президентом Румынии, поблагодарив его за поддержку и готовность сотрудничать. Есть направления энергетической работы, которые могут укрепить оба народа и нашу энергетическую безопасность – это очень важно.

– Министр энергетики Украины, команда правительства, Офиса президента – всем нужно работать максимально оперативно и полноценно, чтобы был результат. Я благодарю всех в Европе, кто уже помогает и готов еще больше поддерживать Украину, – сказал он.

Также сегодня было много докладов секретаря СНБО Рустема Умерова, который остается постоянно на связи с американской стороной. Украина готова к встречам и всем форматам действенной работы.

По словам Зеленского, встречи должны быть полноценными, чтобы все, что наработано, было реально выполнено ради достойного и устойчивого мира. В России должны признать, что мир нужен, резюмировал президент Украины.

