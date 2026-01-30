У всіх областях України від ночі на п’ятницю майже не було атак на об’єкти енергетики, крім одного удару авіабомбами по газовій інфраструктурі у Донецькій області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 30 січня.

Зеленський про “енергетичне перемир’я”

– Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб, – заявив Зеленський.

Проте Україна бачить переорієнтацію Росії на удари по логістиці та вузлових станціях.

Зокрема, уражено один із вагонів Укрзалізниці у Дніпропетровській області. Це був спеціальний вагон-електростанція, зазначив президент.

На його думку, важливо, що українські залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах.

– Увесь день тривали й звичні атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії Філіп Морріс. Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, по Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне, – стверджує він.

Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався, зазначив Зеленський. За його словами, першочергово від США залежить, як усе це пройде.

За словами президента, Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, тому сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах.

Зеленський про посилення ППО

Крім цього, сьогодні відбулася нарада щодо розвитку нового компонента протиповітряної оборони – проти дронів.

За словами президента, йдеться про Shahed, жахливе російське “сафарі” проти цивільних в українських південних містах, селах та громадах поруч із державним кордоном.

На думку Зеленського, треба більше захисту нашим людям. Чіткі завдання є для командування в Повітряних силах ЗСУ, для Міністерства оборони України. Всі ресурси є, щоб реалізувати це, вважає президент.

Зеленський про плани і підготовку РФ

Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника воєнної розвідки Олега Іващенка. Передусім – про актуальні російські військові плани та підготовку.

– Вони там, у Росії, не готуються до переходу до мирного часу. Готуються продовжувати штурми на наявному рівні – саме так, як це зараз відбувається. І ми передамо партнерам інформацію, – сказав Зеленський.

На думку президента, лише економічний тиск на Росію може це змінити. Економіка та відповідні втрати від війни – це те, на що в Росії зважатимуть. Гроші в Росії повинні закінчуватися, щоб війна почала закінчуватися, зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна надалі передаватиме партнерам факти співпраці китайських суб’єктів із Росією та шляхи обходу Москвою санкцій світу за повномасштабну війну.

Крім цього, Зеленський говорив із президентом Румунії, подякувавши йому за підтримку та готовність співпрацювати. Є напрями енергетичної роботи, які можуть посилити обидва народи та нашу енергетичну безпеку – це дуже важливо.

– Міністр енергетики України, команда уряду, Офісу президента – всім треба працювати максимально оперативно та повно працювати, щоб був результат. Я дякую всім у Європі, хто вже допомагає і готовий ще більше підтримувати Україну, – сказав він.

Також сьогодні було багато доповідей секретаря РНБО Рустема Умєрова, який залишається постійно на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічей та всіх форматів дієвої роботи.

За словами Зеленського, зустрічі мають бути повноцінними, щоб усе, що напрацьовано, було реально виконано заради достойного та стійкого миру. У Росії повинні визнати, що мир потрібен, резюмував президент України.

