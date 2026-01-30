Встреча в Абу-Даби 1 февраля: эксперт объяснил, почему переговоры будут длительными и чего ожидать Украине

После первого раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и РФ по поводу окончания войны в Абу-Даби стало известно о проведении второй встречи, которая запланирована на 1 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время в переговорах по завершению войны в Украине достигается значительный прогресс. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дата и время встречи могут измениться из-за событий вокруг США и Ирана.

Факты ICTV спросили у главы правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фесенко о том, чего ожидать Украине от мирных переговоров 1 февраля в Абу-Даби.

Реакция Трампа на удары Путина по украинской энергетике

Политолог Владимир Фесенко заявил в комментарии руководительнице информационной службы Факты ICTV Елене Фроляк, что положительная новость заключается в том, что президент США Дональд Трамп наконец отреагировал на ту ужасную ситуацию, которую провоцирует российский диктатор Владимир Путин.

– Зверские российские обстрелы и удары по украинской энергетике в такие морозы, провоцирование гуманитарной катастрофы. Фактически последние две недели я слышу от иностранных и наших корреспондентов вопрос, почему мир не реагирует. В частности, почему Трамп не реагирует. Вот наконец-то отреагировал, – отметил эксперт.

Однако он считает, что с американской стороны были опасения, что удары России по украинской энергетике во время новой волны еще более сильных морозов могут привести к срыву переговоров.

– Я думаю, что это беспокоило Трампа. А то, что Путин согласился, – это очередной жест “доброй воли”, но только по отношению к Трампу. Не к Украине, не в связи с морозами. Забота о людях – это совсем не про Путина. Трамп очень важен для Путина. Мы это в очередной раз увидели, – утверждает Фесенко.

По его мнению, это тактическая игра: Путин демонстрирует Трампу (и не только ему), что якобы он готов договариваться. Это свидетельствует о том, что не стоит ждать быстрого финала, в частности, от второго раунда переговоров в Абу-Даби. Дальше еще будет, убежден политолог.

– Даже это так называемое “энергетическое перемирие”, потому что нет договоренности о нем. Есть только личный “договорняк” между Трампом и Путиным, и то временный. Поэтому нас еще ждет длительный переговорный путь. Но то, что Путин реагирует на Трампа, – это дает определенные шансы. Если Трамп будет более настойчивым и не будет просить Путина, а будет требовать от него гибкой позиции, тогда результата будет больше, – отметил Фесенко.

О чем свидетельствует отсутствие Уиткоффа и Кушнера на переговорах

1 февраля запланированы очередные переговоры в ОАЭ, но там не будет спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Владимир Фесенко напомнил, что Уиткофф и Кушнер также вовлечены в переговоры по сектору Газа.

– Кстати, они входят в переходную администрацию Совета мира по сектору Газа. Виткофф занят еще переговорами по Ирану, возможно, Кушнер тоже. В широкий круг обязанностей по переговорам, не только между Россией и Украиной, – обратил внимание он.

По мнению Фесенко, они запустили переговорный процесс, потому что в этом и заключалась их функция на первом этапе. Американцы не отходят от переговоров, утверждает он. Но, возможно, Уиткофф решил, что первый раунд прошел очень хорошо, а работа налажена, отметил Фесенко.

– Там будут его представители, американцы не выходят из переговорного процесса. Я думаю, что американцы будут контролировать эти переговоры, реагировать на них и модерировать там, где нужно. Но Уиткофф тоже никуда не денется. Я думаю, что он может вернуться тогда, когда нужно будет принимать уже конкретные политические решения или договариваться о более серьезных вещах, – сказал политолог.

Их отсутствие только свидетельствует о том, что второй раунд переговоров в Абу-Даби будет техническим, предположил эксперт. По его мнению, там не будут принимать каких-либо важных политических решений.

– От второго раунда переговоров я точно не ожидаю никакого прорыва. Но переговоры будут продолжаться. Ключевая проблема как была, так и остается. Это проблема Донбасса: российские требования о выводе украинских войск. Тактическая борьба будет продолжаться. Я считаю, что нас ждет длительный переговорный путь. Это точно, – резюмировал Владимир Фесенко.

