Зустріч в Абу-Дабі 1 лютого: експерт пояснив, чому переговори будуть тривалими та чого очікувати Україні

Після першого раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та РФ щодо закінчення війни в Абу-Дабі стало відомо про проведення другої зустрічі, яка запланована на 1 лютого.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі в переговорах щодо завершення війни в Україні досягається значний прогрес. Водночас президент України Володимир Зеленський зауважив, що дата та час зустрічі можуть змінитися через події навколо США та Ірану.

Факти ICTV запитали в очільника правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимира Фесенка про те, чого очікувати Україні від мирних переговорів 1 лютого в Абу-Дабі.

Політолог Володимир Фесенко заявив у коментарі керівниці інформаційної служби Факти ICTV Олені Фроляк, що позитивна новина полягає в тому, що президент США Дональд Трамп нарешті відреагував на ту жахливу ситуацію, яку провокує російський диктатор Володимир Путін.

– Звірячі російські обстріли та удари по українській енергетиці у такі морози, провокування гуманітарної катастрофи. Фактично останні два тижні я чую від іноземних та наших кореспондентів запитання, чому світ не реагує. Зокрема, чому Трамп не реагує. От відреагував нарешті, – зазначив експерт.

Проте він вважає, що з американської сторони були побоювання, що удари Росії по українській енергетиці під час нової хвилі ще сильніших морозів можуть призвести до зірвання переговорів.

– Я думаю, що це турбувало Трампа. А те, що Путін погодився, – це черговий жест “доброї волі”, але лише щодо Трампа. Не до України, не у зв’язку з морозами. Піклування про людей – це зовсім не про Путіна. Трамп дуже важливий для Путіна. Ми це в черговий раз побачили, – стверджує Фесенко.

На його думку, це тактична гра: Путін демонструє Трампу (і не тільки йому), що нібито він готовий домовлятися. Це свідчить про те, що не варто чекати швидкого фіналу, зокрема, від другого ранду переговорів в Абу-Дабі. Далі ще буде, переконаний політолог.

– Навіть це так зване “енергетичне перемир’я”, тому що нема домовленості про нього. Є лише особистий “договірняк” між Трампом і Путіним, і то тимчасовий. Тому нас ще чекає тривалий переговорний шлях. Але те, що Путін реагує на Трампа, – це дає певні шанси. Якщо Трамп буде більш наполегливим і не проситиме Путіна, а вимагатиме від нього гнучкої позиції, тоді результату буде більше, – зазначив Фесенко.

Про що свідчить відсутність Віткоффа і Кушнера на переговорах

1 лютого заплановані чергові переговори в ОАЕ, але там не буде там спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Володимир Фесенко нагадав, що Віткофф і Кушнер також залучені у переговорах щодо сектора Гази.

– До речі, вони входять до перехідної адміністрації Ради миру щодо сектору Гази. Віткофф зайнятий ще переговорами по Ірану, можливо, Кушнер теж. У широке коло обов’язків щодо переговорів, не тільки між Росією Україною, – звернув увагу він.

На думку Фесенка, вони зробили пуск переговорного процесу, бо у цьому і полягала їхня функція на першому етапі. Американці не відходять від переговорів, стверджує він. Але, можливо, Віткофф вирішив, що перший раунд пройшов дуже добре, а робота налагоджена, зазначив Фесенко.

– Там будуть його представники, американці не виходять з переговорного процесу. Я думаю, що американці ці переговори контролюватимуть, реагуватимуть на них і модеруватимуть там, де потрібно. Але Віткофф теж нікуди не подінеться. Я думаю, що він може повертатися тоді, коли треба буде ухвалювати вже конкретні політичні рішення або домовлятися про серйозніші речі, – сказав політолог.

Їхня відсутність лише свідчить про те, що другий раунд переговорів Абу-Дабі буде технічним, припустив експерт. На його думку, там не ухвалюватимуть якихось важливих політичних рішень.

– Від другого раунду переговорів я точно не очікую жодного прориву. Але переговори продовжуватимуться. Ключова проблема як була, так і залишається. Це проблема Донбасу: російські вимоги про виведення українських військ. Тактична боротьба продовжуватиметься. Я вважаю, що на нас чекає тривалий переговорний шлях. Це точно, – резюмував Володимир Фесенко.

