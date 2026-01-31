Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення міста після аварійної ситуації в енергосистемі України. Частково відновлені системи водо- та теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

– Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста. На лівому березі постачання води вже відновили. Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах, – написав мер у Telegram.

Кличко додав, що без опалення наразі залишаються 3 419 багатоповерхівок, переважно на правому березі столиці.

За словами мера, комунальники та енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг киянам.

Нагадаємо, зранку 31 січня у Києві та Київській області застосували екстрене вимкнення світла.

Через відсутність напруги від зовнішніх центрів живлення у Київському метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів та роботу ескалаторів.

О 14:03 енергетики відновили електропостачання критичної інфраструктури Києва та Київщини.

Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав причину масштабного вимкнення електроенергії в Україні.

За його словами, сьогодні о 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним вимкненням лінії електропередач 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

