У січні погода в Україні справді здивувала, адже було доволі холодно, тож багато людей уже втомилися від морозів і чекають відчутного потепління.

Яка погода буде у лютому 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Погода на лютий 2026: прогноз

За даними начальниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені, погода у лютому 2026 року буде мінливою. Початок лютого буде більш зимовим, із морозами.

Синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі Фактам ICTV наголошував, що 1 лютого у більшості регіонів буде суха погода, лише на південному сході вночі можливий невеликий сніг.

2 лютого на всій території України встановиться дуже холодна погода без опадів — уночі до -20-25°С, удень — -13-18°С.

Такі показники збережуться і 3-4 лютого. Уночі температура може знижуватися до -21-27°С, а в північних, Полтавській та Харківській областях місцями до -30°С, що класифікується як третій рівень небезпеки, червоний надзвичайний мороз.

Орієнтовно 6-9 лютого прогнозується поступове підвищення температури на 3-6°С градусів, можливий мокрий сніг.

Як уточнила Наталія Голеня, далі можливі періоди потепління чергуватимуться з похолоданнями.

На півночі та заході країни температура прогнозується в межах кліматичної норми, тоді як на півдні та сході температура може бути приблизно на 1,5°С вищою за середні значення.

Певні розрахунки вказують, що загалом погода на лютий 2026 може виявитися теплішою за норму приблизно на 2°С.

Перша декада лютого, найімовірніше, буде холоднішою, а надалі температура коливатиметься хвилями, а саме від плюсів до мінусів.

