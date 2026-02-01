Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати доповіді переговорної команди та визначення дат наступних тристоронніх зустрічей.

Зеленський про нові переговори в Абу-Дабі

За словами глави держави, переговори в Абу-Дабі відбудуться 4 та 5 лютого.

Українська сторона підтвердила готовність до предметного діалогу та зацікавленість у досягненні результату, який наблизить до реального й гідного завершення війни.

– Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!, – зазначив Зеленський.

Президент також подякував усім партнерам, які сприяють переговорному процесу та підтримують дипломатичні зусилля України.

Нагадаємо, після першого раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та РФ щодо закінчення війни в Абу-Дабі 23-24 січня з’явилася інформація про проведення другого раунду в тому ж місці 1 лютого.

Упродовж тижня стало відомо, що на тристоронній зустрічі в ОАЕ не будуть присутні Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Наприкінці тижня президент України Володимир Зеленський зауважив, що дата та час зустрічі може змінитися через “події навколо США та Ірану”.

