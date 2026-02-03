Сьогодні 3 лютого Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва.

Візит генсека НАТО до Києва: що відомо

Після прибуття до столиці Марк Рютте виступає у сесійній залі Верховна Рада України в межах відкриття 15-ї сесії парламенту.

Виступ генсека НАТО відбувається у присутності народних депутатів та керівництва держави.

— Це величезна честь бути з вами сьогодні в самому серці живої, демократичної України. Українська нація бореться дуже жорстко і мужньо. Ви – представники цього народу, який продовжує працювати навіть посеред щоденних бомбардувань, – заявив з трибуни Ради генсек Північноатлантиного об’єднання.

Востаннє Марк Рютте приїздив до України у серпні 2025 року.

Під час того візиту він разом із президентом Володимиром Зеленським він побував у військовому госпіталі, а також оглянув Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, який зазнав руйнувань унаслідок російського обстрілу.

