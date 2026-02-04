В январе 2026 года высокие результаты по эффективности уничтожения ударных беспилотников Shahed различными типами дронов-перехватчиков демонстрируют средства именно украинского производства.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Сырский об эффективности дронов-перехватчиков

По словам Сырского, ВСУ наращивают возможности противодействия вражеским дронам, поскольку российские войска ежедневно атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed и Герань.

Под ударами оказывается гражданское население и объекты критической инфраструктуры, поэтому задача ВСУ остается неизменной – защитить небо над украинскими городами и селами, сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ заслушал доклады об эффективности уничтожения Shahed различными типами дронов-перехватчиков. По его мнению, важно, что в январе высокие результаты демонстрируют средства именно украинского производства.

В то же время украинские военнослужащие фиксируют положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков.

По его словам, продолжается подготовка дополнительных экипажей. Сырский рассказал, что уже сотни экипажей беспилотных авиационных комплексов передали под оперативный контроль группировки Воздушных сил ВСУ. Они выполняют задачи в I–III эшелонах перехвата.

Усиление антидроновой защиты в прифронтовых регионах

В то же время Вооруженные силы Украины усиливают антидроновую защиту ключевых административных центров в прифронтовых регионах.

– “Малая ПВО” – одно из самых динамичных и технологичных направлений современной войны. Соответственно, решения здесь должны быть быстрыми, четкими и нешаблонными, – сказал Сырский.

По его словам, в Вооруженных Силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны.

В командный состав Воздушных сил ВСУ командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию “малой ПВО”, по результатам чего приняты необходимые управленческие решения, отметил Сырский.

В этом направлении не все зависит только от профессионализма и самоотверженности наших военнослужащих, сказал он. Определяющими остаются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БпАК и дронов-перехватчиков от западных партнеров.

Как сказал Сырский, Россия постоянно совершенствует средства поражения, в частности, оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что происходит дополнительное привлечение армейской авиации. Всего за все время вертолеты армейской авиации уже уничтожили 5 830 средств воздушного нападения России.

В ноябре 2025 года Генеральный штаб сообщил, что Воздушные Силы ВСУ создают отдельное командование беспилотных систем противовоздушной обороны, которое будет координировать работу новых подразделений дронов-перехватчиков.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами ПВО – заместителем командующего ВС ВСУ.

