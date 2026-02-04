У січні 2026 року високі результати щодо ефективності знищення ударних безпілотників Shahed різними типами дронів-перехоплювачів демонструють засоби саме українського виробництва.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про ефективність дронів-перехоплювачів

За словами Сирського, ЗСУ нарощують спроможності протидії ворожим дронам, оскільки російські війська щодня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed і Герань.

Зараз дивляться

Під ударами опиняється цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури, тому завдання ЗСУ залишається незмінним – захистити небо над українськими містами й селами, сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді щодо ефективності знищення Shahed різними типами дронів-перехоплювачів. На його думку, важливо, що у січні високі результати демонструють засоби саме українського виробництва.

Водночас українські військовослужбовці фіксують позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів.

За його словами, триває підготовка додаткових екіпажів. Сирський розповів, що уже сотні екіпажів безпілотних авіаційних комплексів передали під оперативний контроль угруповання Повітряних сил ЗСУ. Вони виконують завдання в І–III ешелонах перехоплення.

Посилення антидронового захисту в прифронтових регіонах

Водночас Збройні сили України посилюють антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.

– “Мала ППО” – один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними, – сказав Сирський.

За його словами, у Збройних Силах створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони.

До командного складу Повітряних сил ЗСУ відряджено високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом. Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку “малої ППО”, за результатами чого ухвалено необхідні управлінські рішення, зазначив Сирський.

За цим напрямом не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості наших військовослужбовців, сказав він. Визначальними залишаються темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і дронів-перехоплювачів від західних партнерів.

Як сказав Сирський, Росія постійно вдосконалює засоби ураження, зокрема, оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що відбувається додаткове залучення армійської авіації. Загалом за весь час гелікоптери армійської авіації вже знищили 5 830 засобів повітряного нападу Росії.

У листопаді 2025 року Генеральний штаб повідомив, що Повітряні Сили ЗСУ створюють окреме командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке координуватиме роботу нових підрозділів дронів-перехоплювачів.

Тоді президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем ППО – заступником командувача ПС ЗСУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.