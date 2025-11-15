За дорученням президента України секретар РНБО Рустем Умєров провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.

Про це Умєров повідомив у Telegram.

Результати переговорів у Туреччині

За результатами цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.

Йдеться про звільнення 1,2 тис. українців.

Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

— Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом і поруч із рідними, — написав Умєров.

Нагадаємо, що напередодні секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула, де розпочав роботу над розблокуванням процесу обмінів полоненими.

Він заявив, що протягом найближчих днів працюватиме в Туреччині та країнах Близького Сходу, аби просунутися у виконанні попередніх домовленостей, зокрема – відновлення роботи над обмінами.

Нагадаємо, що востаннє обмін полоненими відбувся 2 жовтня. Тоді на батьківщину вдалося повернути 185 військових і 20 цивільних.

