Звільнення 1200 українців: Умєров анонсував консультації щодо обміну полоненими
За дорученням президента України секретар РНБО Рустем Умєров провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.
Про це Умєров повідомив у Telegram.
Результати переговорів у Туреччині
За результатами цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.
Йдеться про звільнення 1,2 тис. українців.
Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.
— Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом і поруч із рідними, — написав Умєров.
Нагадаємо, що напередодні секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула, де розпочав роботу над розблокуванням процесу обмінів полоненими.
Він заявив, що протягом найближчих днів працюватиме в Туреччині та країнах Близького Сходу, аби просунутися у виконанні попередніх домовленостей, зокрема – відновлення роботи над обмінами.
Нагадаємо, що востаннє обмін полоненими відбувся 2 жовтня. Тоді на батьківщину вдалося повернути 185 військових і 20 цивільних.