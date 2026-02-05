Вранці 2 лютого у Шевченківському районі Львова 44-річна місцева жителька вистрелила в автомобіль, де перебували поліціянти та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Стрілянина у Львові 2 лютого: що відомо

Так, жінка побачила мікроавтобус, де перебувало двоє поліціянтів та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення населення.

Зараз дивляться

Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу автомобіля, а коли машина рушила, то львів’янка почала стріляти у неї.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Нагадаємо, що 1 лютого у Вінниці на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії чоловік відкрив вогонь у бік групи оповіщення ТЦК та втік.

31 січня у Житомирському районі під час конфлікту між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем пролунав постріл зі стартового пістолета.

28 січня в Уманському районі Черкащини до військовослужбовців ТЦК підійшов чоловік та завдав удару ножем у шию одному із військовослужбовців. Нападника затримали.

На Львівщині 14 січня зранку у селищі Рудно чоловік із салону автомобіля Volkswagen Passat кілька разів вистрілив у мікроавтобус Volkswagen військовослужбовців районного ТЦК, які проводили заходи з оповіщення. Чоловік зник з місця події, але згодом його знайшли.

В Ізмаїлі 13 січня чоловік із викруткою напав на військовослужбовців ТЦК. Після чого правопорушник втік на машині. Згодом правоохоронці його знайшли.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.