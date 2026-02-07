В ночь на 7 февраля (с 19:00 6 февраля) Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и сотни ударных беспилотников. Под атакой оказались объекты критической инфраструктуры в ряде регионов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 7 февраля: что известно

По данным радиотехнических войск, всего зафиксировано 447 средств воздушного нападения, в частности:

две ракеты Циркон (пуски из ТОТ АР Крым);

21 крылатая ракета Х-101 (акватория Каспийского моря);

16 крылатых ракет Калибр (акватория Черного моря);

408 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов

(направления запуска — Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ТОТ АР Крым, ТОТ Донецкая область).

Около 250 дронов были типа Shahed.

Основными направлениями удара этой ночью стали Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 406 целей, из них:

14 крылатых ракет Х-101;

10 крылатых ракет Калибр;

382 вражеских беспилотника различных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 БПЛА на 19 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще на трех локациях.

Информация о двух ракетах уточняется.

В частности, во время массированной атаки враг нанес удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Львовской области.

В селе Старый Добротвор из-за попадания дрона загорелся жилой дом, без воды и тепла остались около 6 тыс. жителей.

В целом по области без электроэнергии — более 600 тыс. абонентов.

В результате атаки на Ровенскую область повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Враг нанес удар по многоквартирному дому. В результате атаки два человека получили ранения.

В области зафиксированы отключения электроэнергии и возможные перебои с водоснабжением.

В результате атаки в Днепре повреждены коммунальное предприятие, здания и общественный транспорт.

Под ударами также оказались общины Синельниковского района. Там повреждены частные дома, газопровод, пожарное подразделение, ранена 68-летняя женщина.

Никопольский район враг дополнительно обстрелял из артиллерии.

Ночью 7 февраля также прогремела серия взрывов в Бурштыне — удар подверглась Бурштынская ТЭС.

В области введена до 4,5 очереди графиков аварийных отключений электроэнергии.

Также зафиксированы повреждения домохозяйств в нескольких общинах.

В результате ракетной атаки на Винницкую область поврежден админкорпус аграрного колледжа в Ладыжине.

Там разрушена стена учебного корпуса, пострадали общежития и окружающие здания, выбито более 150 окон.

По данным Воздушных сил, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве фиксировались вражеские БПЛА.

