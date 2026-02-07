Ночная атака на Украину 7 февраля: сбито 24 ракеты и 382 дрона
В ночь на 7 февраля (с 19:00 6 февраля) Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и сотни ударных беспилотников. Под атакой оказались объекты критической инфраструктуры в ряде регионов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 7 февраля: что известно
По данным радиотехнических войск, всего зафиксировано 447 средств воздушного нападения, в частности:
- две ракеты Циркон (пуски из ТОТ АР Крым);
- 21 крылатая ракета Х-101 (акватория Каспийского моря);
- 16 крылатых ракет Калибр (акватория Черного моря);
- 408 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов
- (направления запуска — Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ТОТ АР Крым, ТОТ Донецкая область).
Около 250 дронов были типа Shahed.
Основными направлениями удара этой ночью стали Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 406 целей, из них:
- 14 крылатых ракет Х-101;
- 10 крылатых ракет Калибр;
- 382 вражеских беспилотника различных типов.
Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 БПЛА на 19 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще на трех локациях.
Информация о двух ракетах уточняется.
В частности, во время массированной атаки враг нанес удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Львовской области.
В селе Старый Добротвор из-за попадания дрона загорелся жилой дом, без воды и тепла остались около 6 тыс. жителей.
В целом по области без электроэнергии — более 600 тыс. абонентов.
В результате атаки на Ровенскую область повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Враг нанес удар по многоквартирному дому. В результате атаки два человека получили ранения.
В области зафиксированы отключения электроэнергии и возможные перебои с водоснабжением.
В результате атаки в Днепре повреждены коммунальное предприятие, здания и общественный транспорт.
Под ударами также оказались общины Синельниковского района. Там повреждены частные дома, газопровод, пожарное подразделение, ранена 68-летняя женщина.
Никопольский район враг дополнительно обстрелял из артиллерии.
Ночью 7 февраля также прогремела серия взрывов в Бурштыне — удар подверглась Бурштынская ТЭС.
В области введена до 4,5 очереди графиков аварийных отключений электроэнергии.
Также зафиксированы повреждения домохозяйств в нескольких общинах.
В результате ракетной атаки на Винницкую область поврежден админкорпус аграрного колледжа в Ладыжине.
Там разрушена стена учебного корпуса, пострадали общежития и окружающие здания, выбито более 150 окон.
По данным Воздушных сил, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве фиксировались вражеские БПЛА.