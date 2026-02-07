Соединенные Штаты во время переговоров в Абу-Даби предложили Украине и России вновь поддержать инициативу по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на закрытой встрече для журналистов.

Деэскалация ударов по энергетике: что известно

По словам Владимира Зеленского, Украина подтвердила готовность пойти на деэскалацию ударов по энергетике, а Россия пока нет.

Он добавил, что переговорщики обычно едут к россиянам и затем передают их ответ на ту или иную инициативу.

– Мы сказали, что мы готовы не бить по энергетике, если нас не бьют. Мы готовы это акцептировать, если “русские” также акцептируют, как это было в прошлый раз. В прошлый раз они подтвердили. Мы так и получили информацию – публичную, из СМИ, – пояснил президент.

По его словам, глава США Дональд Трамп сообщил, что договорился о неделе деэскалации, ведь было предложение встретиться через определенное количество дней для переговоров, поэтому в течение этого времени не должно было быть обстрелов по энергетике.

– Затем встречу пришлось отложить из-за Ирана. Американская сторона сказала: давайте выберем другую дату. Они предложили перенести встречу на несколько дней. И мы им сказали: но это же вы переносите встречу, поэтому от встречи до встречи должно быть именно такое прекращение огня, о котором говорили. Они сказали, что мы так это и понимаем – неделя. Но “русские” до прошлого понедельника сделали, – рассказал украинский лидер.

Он подсчитал, что получилось всего лишь неполных четыре дня перемирия, и не факт, что сейчас это продолжится.

Напомним, США предлагают завершить войну до начала лета и формируют четкий график переговорного процесса.

Между тем россияне в ночь на 7 февраля в очередной раз осуществили массированную атаку на энергетические объекты Украины. Из-за значительных повреждений Укрэнерго вынуждено было запросить аварийную помощь в Польше.

