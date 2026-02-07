Москву необходимо лишить возможности давить на Украину холодом, а ключевым условием для этого является усиление противовоздушной обороны, в частности ракетами к системам Patriot, NASAMS и другим ЗРК.

Об этом заявил Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский об атаке РФ по Украине 7 февраля

По словам президента, везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы на местах российских ударов.

Сейчас смотрят

В рамках этой атаки Россия применила более 400 ударных беспилотников и около 40 ракет различных типов.

Основной целью врага стали энергосеть, объекты генерации и распределительные подстанции.

Повреждения зафиксированы в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.

В частности, в Ровно поврежден многоэтажный жилой дом.

В Ладыжине на Винницкой области дроны ударили по административному корпусу аграрного колледжа.

Также удары зафиксированы на Киевщине и Харьковщине. В ряде регионов продолжают работать силы противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что Россия ежедневно имеет возможность выбрать настоящую дипломатию, однако вместо этого продолжает наносить новые удары по гражданской инфраструктуре.

Зеленский отметил, что Москву нужно лишить возможности использовать холод как инструмент давления на Украину.

— Для этого нужны ракеты для Петриотов, NASAMS и других систем. Каждая партия помощи помогает нам пережить эту зиму, — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил партнеров Украины, которые это понимают и реально помогают усиливать противовоздушную оборону.

Напомним, что в ночь на 7 февраля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и сотни ударных беспилотников.

Под атакой оказались объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах.

По данным Воздушных сил ВСУ, в целом зафиксировано 447 средств воздушного нападения, из которых 406 целей были сбиты или подавлены силами ПВО.

Основными направлениями удара стали западные и центральные области Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.