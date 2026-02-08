Сили оборони зачистили село Тернувате на Запоріжжі
- Сили оборони України звільнили село Тернувате в Запорізькій області.
- У січні Міноборони РФ заявляло про нібито повне захоплення села.
Сили оборони України звільнили село Тернувате на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.
Про звільнення села повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Відео він оприлюднив у Telegram-каналі.
ЗСУ зачистили Тернувате на Запоріжжі
На записі видно українських військовослужбовців із державним прапором України. Також бійці тримають трофейний прапор РФ.
На відео один із військових заявив про реальну ситуацію в селі та звернувся до противника.
– Росіяни інколи викладають в мережу свої… так звані перемоги на годину… Ми перебуваємо Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське, – сказав військовослужбовець.
Нагадаємо, Міноборони Росії 30 січня заявило про нібито повне захоплення Тернуватого в Запорізькій області.
Цю інформацію спростували Сили оборони Півдня. Речник Сил Владислав Волошин пояснив, що російські війська намагалися діяти в населеному пункті за допомогою тактики інфільтрації.
За його словами, диверсійна група противника проникла в село через складні погодні умови.
– Вони зняли навіть з дронів декілька точок, де вони розгортали прапори, але буквально за годину, якщо не менше, Сили оборони провели розвідувально-пошукові дії в цьому населеному пункті, здійснили зачистку. Тому ворожу групу ліквідували, – заявив Волошин.
Ще одну ворожу групу українські військові взяли у полон. Для цього Сили оборони застосували наземні роботизовані комплекси.
Фото: Андрій Коваленко