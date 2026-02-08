Сили оборони України звільнили село Тернувате на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Про звільнення села повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Відео він оприлюднив у Telegram-каналі.

ЗСУ зачистили Тернувате на Запоріжжі

На записі видно українських військовослужбовців із державним прапором України. Також бійці тримають трофейний прапор РФ.

Зараз дивляться

На відео один із військових заявив про реальну ситуацію в селі та звернувся до противника.

– Росіяни інколи викладають в мережу свої… так звані перемоги на годину… Ми перебуваємо Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське, – сказав військовослужбовець.

Нагадаємо, Міноборони Росії 30 січня заявило про нібито повне захоплення Тернуватого в Запорізькій області.

Цю інформацію спростували Сили оборони Півдня. Речник Сил Владислав Волошин пояснив, що російські війська намагалися діяти в населеному пункті за допомогою тактики інфільтрації.

За його словами, диверсійна група противника проникла в село через складні погодні умови.

– Вони зняли навіть з дронів декілька точок, де вони розгортали прапори, але буквально за годину, якщо не менше, Сили оборони провели розвідувально-пошукові дії в цьому населеному пункті, здійснили зачистку. Тому ворожу групу ліквідували, – заявив Волошин.

Ще одну ворожу групу українські військові взяли у полон. Для цього Сили оборони застосували наземні роботизовані комплекси.

Фото: Андрій Коваленко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.