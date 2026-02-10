У середу у всіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для підприємств.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 11 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графіки були запроваджені через наслідки російських ракетно-дронових обстрілів енергетичної інфраструктури.

В компанії застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

– Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла у Київській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключення електропостачання, що будуть діяти 11 лютого на Київщині.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області

Кампанія ДТЕК надала графіки відключення світла на Дніпропетровщині у середу, 11 лютого.

Графіки відключення світла в Одеській області

ДТЕК надав графіки відключення електроенергії, які будуть застосовуватися в середу на Одещині.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів селектрону нараду щодо ситуації в енергетиці у регіонах України.

За словами президента, серед регіонів наразі найскладніша ситуація з електропостачанням на Сумщині, Харківщині й Полтавщині.

Станом на сьогодні у Києві до понад 1 100 багатоповерхівок поки неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Це будинки у Дарницькому та Дніпровському районах.

Також без тепла 200 будинків у різних районах.

