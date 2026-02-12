У ніч на 12 лютого російські війська здійснили масований обстріл цивільної та енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки зафіксовані знеструмлення та порушення теплопостачання у столиці, на Одещині, Дніпропетровщині та в інших регіонах.

Про ситуацію в енергосистемі повідомили віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, а також перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу Міненерго.

Ситуація в енергосистемі після нічного обстрілу: що відомо

За словами Олексія Кулеби, цієї ночі ворог цілеспрямовано бив по обʼєктах цивільної та енергетичної інфраструктури.

Під масованими ударами опинилися Київ, Одеська область, Дніпро, Сумщина та інші регіони.

У столиці основною ціллю атаки знову стали теплогенерувальні обʼєкти.

Внаслідок удару теплопостачання призупинене для близько 2 600 житлових будинків у кількох районах Києва.

Ще понад 1 100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Водночас водопостачання та водовідведення у місті працюють.

В Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тис. людей, без тепла — майже 200 будинків.

Тривають роботи із запуску систем, де це можливо, залучаються резервні джерела живлення.

У Дніпрі внаслідок масованої атаки припинене теплопостачання для близько 10 тис. абонентів.

Наразі запускають альтернативні джерела теплової енергії та блочно-модульні котельні для закладів соціальної сфери.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов підтвердив, що вночі РФ здійснила масований обстріл енергетичної інфраструктури країни.

Через це знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині та в Києві. Також зафіксовані порушення теплопостачання у столиці та Дніпрі.

За його словами, ліквідація наслідків атак триває. Енергетики працюють над поверненням у роботу пошкодженого обладнання.

Окремо зазначається, що через складні погодні умови без електропостачання залишаються деякі населені пункти Закарпатської області — там бригади обленерго відновлюють лінії.

По всій Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення.

