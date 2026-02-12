В ночь на 12 февраля российские войска снова атаковали украинские города дронами и ракетами.

Под ударами оказались Одесса, Киев и Днепр – есть раненые, среди них дети. Накануне в столице также произошел взрыв автомобиля.

Между тем правительство запустило новую программу поддержки для вынужденных переселенцев, а президент сделал отдельные заявления о вступлении в ЕС и возможном прекращении огня.

Сейчас смотрят

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Одессу

Мощные взрывы в Одессе прогремели в ночь на 12 февраля.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы ударных дронов из Черного моря в направлении Одесской области.

Как заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в одном из районов повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Также поврежден 9-этажный жилой дом: разрушена фасадная стена и крыша, возникло возгорание на верхнем этаже.

Кроме того, огнем охватило павильоны на одном из рынков города и повреждено здание супермаркета.

Предварительно, известно об одном пострадавшем.

Атака на Киев

В ночь на 12 февраля российские войска осуществили атаку на Киев, в частности с применением баллистического вооружения.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в частный жилой дом, в Голосеевском и Деснянском районах — в нежилую застройку.

В Днепровском районе на двух локациях упали БПЛА вблизи жилых домов.

В результате атаки пострадали два человека.

Атака на Днепр

Ночью 12 февраля враг атаковал Днепр ударными беспилотниками.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в одном из районов повреждены частные дома и автомобили.

Также произошел пожар, который ликвидировали пожарные.

В результате атаки ранения получили младенец и 4-летняя девочка.

В Киеве взорвался автомобиль

Вечером 11 февраля в Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль. Инцидент подтвердили в столичной полиции.

На месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По словам спикера ГСЧС Киева Павла Петрова, предварительно речь идет о взрыве газовой установки в автомобиле.

Информация о пострадавших выясняется.

Беспроцентные займы от Кабмина

Кабинет министров Украины запустил механизм одноразовых беспроцентных займов для людей, которые вынужденно переезжают из-за чрезвычайных ситуаций.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что семьи смогут получить до 50 минимальных заработных плат — около 430 тыс. грн — сроком до 15 лет.

Проценты банкам компенсирует государство.

Средства можно использовать на приобретение имущества, бытовых вещей и оборудования для обустройства в новом жилье.

Для этого необходимо обратиться в орган местной власти с заявлением и справкой о признании пострадавшим.

Зеленский о готовности к вступлению Украины в ЕС

Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в Европейский Союз к 2027 году.

Президент подчеркнул необходимость определения конкретной даты вступления в официальных документах. По его словам, отсутствие четких сроков может дать России возможность влиять на процесс и блокировать его через отдельных представителей в Европе.

Возможно ли прекращение огня до лета

Отдельно глава государства заявил, что завершение боевых действий до лета является реальным, однако это зависит не только от Украины, но и от позиции США и их давления на РФ.

По словам президента, прекращению огня должно предшествовать подписание документа о гарантиях безопасности для Украины с США, согласование 20-пунктного мирного плана, в частности по Донецкой области, а также принятие «плана процветания» для послевоенного восстановления страны.

Он отметил, что все эти процессы могут происходить параллельно, но требуют четкой последовательности и поддержки международных партнеров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1450-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.