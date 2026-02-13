Оператори Сил безпілотних систем України упродовж 11–12 лютого завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили Сили безпілотних систем України.

Ураження військових об’єктів РФ: що відомо

Зокрема, 11 лютого в районі населеного пункту Розівка Запорізької області оператори підрозділу Птахи Мадяра уразили склад боєприпасів противника.

Зараз дивляться

12 лютого оператори 1 окремого центру СБС засобами middle strike атакували низку важливих об’єктів окупаційних військ.

Під удар потрапили електрична підстанція Кірова в тимчасово окупованому Луганську, військовий аеродром Гвардійський в анексованому Криму, а також дата-центр у Приморську.

Детальні наслідки ураження наразі уточнюються.

Нагадаємо, що напередодні, 12 лютого, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії Лукойл у російському місті Ухта.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Ухтинського нафтопереробного заводу.

Там зазначили, що удар було завдано в межах системних заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.