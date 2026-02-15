За цей тиждень росіяни запустили по Україні близько 1300 ударних безпілотників, понад 1200 керованих авіаційних бомб та 50 ракет, майже всі з них були балістичними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки РФ на Україну

За словами глави держави, в українських містах та громадах щоденно тривають відновлювальні роботи після російських ударів.

Зараз дивляться

— Лише за цей тиждень лютого росіяни випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них — балістичні, — сказав Володимир Зеленський.

Сьогодні, 15 лютого, ворог дронами атакував Одеську область, Донеччину, Запоріжжя та Сумщину.

Для росіян головною ціллю залишається енергетика. Вони навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції та електромережі.

Президент зауважив, що силам протиповітряної оборони вдається збивати переважну більшість російських ракет, та, на жаль, не всі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.