Ремонт моста через Тису: на ПП Солотвино — Сигету-Мармацией ограничивают движение до апреля
- С 16 февраля 2026 года вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска Солотвино – Сигету-Мармацией.
- Это связано с реконструкцией моста через реку Тиса.
- Предварительно ограничения продлятся до 3 апреля.
Как сообщает Госпогранслужба, ссылаясь на информацию со стороны Румынии, начинается реконструкция моста через реку Тиса. В связи с этим с 16 февраля 2026 вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска Солотвино – Сигету-Мармацией.
В будние дни с 09.00 до 16.00 оформление транспортных средств будет временно приостановлено. Пешеходное сообщение будет производиться без ограничений.
Отмечается, что предварительно ограничения будут продолжаться до 3 апреля.
— Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска, — обращаются к гражданам в Госпогранслужбе.
К слову, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что зимой количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось. Нарушителей пограничники задерживают каждый день. Больше всего попыток фиксируют на границе с Румынией.