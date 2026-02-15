Через пункт пропуска Солотвино – Сигета-Мармация в связи с ремонтом моста через Тису будут действовать ограничения движения.

Через ПП Солотвино – Сигету-Мармацией ограничат движение

Как сообщает Госпогранслужба, ссылаясь на информацию со стороны Румынии, начинается реконструкция моста через реку Тиса. В связи с этим с 16 февраля 2026 вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска Солотвино – Сигету-Мармацией.

В будние дни с 09.00 до 16.00 оформление транспортных средств будет временно приостановлено. Пешеходное сообщение будет производиться без ограничений.

Отмечается, что предварительно ограничения будут продолжаться до 3 апреля.

— Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска, — обращаются к гражданам в Госпогранслужбе.

К слову, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что зимой количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось. Нарушителей пограничники задерживают каждый день. Больше всего попыток фиксируют на границе с Румынией.

