Через пункт пропуску Солотвино – Сігету-Мармацієй обмежать рух

Як повідомляє Держприкордонслужба, румунська сорона інформує, що розпочинається реконструкція мосту через річку Тиса. У зв’язку з цим з 16 лютого 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску Солотвино – Сігету-Мармацієй.

У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися. Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

Зазначається, що обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня.

– Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску, – звертаються до громадян у Держприкордонслужбі.

До речі, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що взимку кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася. Порушників прикордонники затримують щодня. Найбільше спроб фіксують на кордоні з Румунією.

