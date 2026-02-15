Теплоснабжение восстановили уже в 1500 многоэтажках Киева после атаки 12 февраля
В Киеве за последние сутки восстановили отопление еще в 1100 жилых многоэтажках.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Теплоснабжение в Киеве
По словам главы города, тепло вернули уже в 1500 домов из тех, что оказались без теплоснабжения в результате российской атаки на инфраструктуру Киева 12 февраля. Тогда без тепла осталось 2600 домов. Без тепла оказались дома в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.
Тогда Кличко отметил, что более 1 100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах остаются без тепла еще после обстрелов ранее.
Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя в другие многоэтажки, подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве и области введено в эксплуатацию 20 МВт распределенной генерации. Дополнительные мощности планируют подключить в ближайшее время.
В воскресенье, 15 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.