У Києві протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 житлових багатоповерхівках.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Теплопостачання у Києві

За словами очільника міста, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих, що опинилися без теплопостачання внаслідок російської атаки на інфраструктуру Києва 12 лютого. Тоді без тепла лишилося 2600 будинків.

Комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки, наголосив Віталій Кличко.

