Україна готує нові санкції проти росіян, які ставлять спорт на службу війні, повідомив Володимир Зеленський.

У своєму вечірньому відеозверненні, яке було оприлюднено у Telegram голови нашої держави, Володимир Зеленський, повідомив про підготовку нового санкційного пакету проти щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Він зазначив, що відповідні документи вже підготовлені.

– Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій – незабаром. Слава Україні! – додав він.

Нагадаємо, що 17 січня Володимир Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету та Федерації комп’ютерного спорту РФ, а також трьох фізичних осіб. Відомо, що вони використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію РФ проти України.

