В Киеве на Теремках обрушились элементы потолка выхода из метро
- Инцидент произошел около 22:30 15 февраля на одном из выходов со станции Теремки.
- В метро объяснили, что конструкции ранее подвергались повреждениям во время российских ударов.
- Часть дефектов была скрытой и не обнаруживалась во время осмотров.
Вчера вечером, 15 февраля, около 22:30 на станции метро Теремки произошло повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов. Никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Инцидент на станции Теремки
В Киевском метрополитене пояснили, что во время российских ударов по столице конструкции выхода неоднократно подвергались повреждениям.
— Часть дефектов имела скрытый характер, ее не было заметно во время визуальных осмотров, — подчеркнули в Киевском метрополитене.
В то же время специалисты проводили подготовительные работы для проведения частичного ремонта выхода из станции метро.
В настоящее время продолжается обследование системы подвесного потолка и в целом подземного перехода станции метро Теремки.
По состоянию на утро 16 февраля станция метро Теремки работает в обычном режиме, поезда движутся без изменений.
Напомним, утром 31 января в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов.