Вчера вечером, 15 февраля, около 22:30 на станции метро Теремки произошло повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов. Никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Инцидент на станции Теремки

В Киевском метрополитене пояснили, что во время российских ударов по столице конструкции выхода неоднократно подвергались повреждениям.

Сейчас смотрят

— Часть дефектов имела скрытый характер, ее не было заметно во время визуальных осмотров, — подчеркнули в Киевском метрополитене.

В то же время специалисты проводили подготовительные работы для проведения частичного ремонта выхода из станции метро.

В настоящее время продолжается обследование системы подвесного потолка и в целом подземного перехода станции метро Теремки.

По состоянию на утро 16 февраля станция метро Теремки работает в обычном режиме, поезда движутся без изменений.

Напомним, утром 31 января в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.