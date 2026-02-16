Учора ввечері, 15 лютого, близько 22:30 на станції метро Теремки сталося пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Інцидент на станції Теремки

У Київському метрополітені пояснили, що під час російських ударів по столиці конструкції виходу неодноразово зазнавали пошкоджень.

— Частина дефектів мала прихований характер, її не було помітно під час візуальних оглядів, — наголосили у Київському метрополітені.

Водночас фахівці проводили підготовчі роботи для проведення часткового ремонту виходу зі станції метро.

Наразі триває обстеження системи підвісної стелі та загалом підземного переходу станції метро Теремки.

Станом на ранок 16 лютого станція метро Теремки працює у звичайному режимі, поїзди рухаються без змін.

Нагадаємо, уранці 31 січня в Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів та роботу ескалаторів.

