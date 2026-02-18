Сполучені Штати провели третій раунд тристоронніх переговорів між Україною та Росією у Женеві.

За підсумками зустрічей сторони домовилися поінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над можливим мирним рішенням.

Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф у дописі соцмережі Х.

Зараз дивляться

Переговори у Женеві: що заявив Віткофф

За словами Віткоффа, тристоронні зустрічі відбулися за прямим дорученням президента США Дональд Трамп.

Він подякував Швейцарській Конфедерації за прийом делегацій та наголосив, що участь США як модератора сприяла відчутному прогресу.

– Успіх президента Трампа в зближенні обох сторін цієї війни привів до змістовного поступу. Ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті, – заявив Віткофф.

Він додав, що українська та російська сторони погодилися оновити позиції своїх лідерів і продовжити переговорний процес.

Паралельно з переговорами президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, що український народ не підтримає мирну угоду, яка передбачатиме односторонній вихід України з Донбасу та передачу цієї території Росії.

За словами Зеленського, американські посередники — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — повідомляли йому, що Москва нібито налаштована на завершення війни.

Водночас президент України наголосив, що не погодиться на рішення, яке українці сприймуть як поразку.

Зеленський також заявив, що будь-яка потенційна мирна угода має бути винесена на всеукраїнський референдум.

Якщо документ лише зафіксує нинішню лінію зіткнення на Донбасі, суспільство може її прийняти. Втім, ідею повного відведення українських військ із регіону він відкинув.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.