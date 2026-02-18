В швейцарской Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Второй день переговоров в Женеве: что известно

По словам Умерова, консультации проходят в формате рабочих групп в рамках политического и военного блоков.

Сейчас смотрят

Стороны сосредоточены на уточнении параметров и механизмов решений, которые обсуждались накануне.

Министр отметил, что украинская делегация настроена на предметную работу, а об итогах переговоров будет сообщено дополнительно.

Переговоры проходят в Женеве при посредничестве Соединенных Штатов.

Первый день переговоров в Женеве: что известно

В первый день трехсторонних переговоров в Женеве Соединенные Штаты провели третий раунд консультаций между Украиной и Россией с участием американских посредников.

Как сообщил специальный посланник президента США Стив Виткофф, по итогам встреч стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над возможным мирным решением.

Параллельно с переговорами президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что украинский народ не поддержит мирное соглашение, которое будет предусматривать односторонний выход Украины из Донбасса и передачу этого региона России.

По словам Зеленского, американские посредники — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — сообщали ему, что Москва якобы настроена на завершение войны.

В то же время президент Украины подчеркнул, что настроен значительно сдержаннее.

Зеленский также заявил, что любое потенциальное мирное соглашение должно быть вынесено на всеукраинский референдум.

Если документ лишь зафиксирует нынешнюю линию соприкосновения на Донбассе, общество может это принять, однако идею полного отвода украинских войск из региона он категорически отверг.

По данным источников Axios, политические переговоры в Женеве в первый день фактически зашли в тупик из-за жесткой позиции российской делегации, которую возглавляет советник президента РФ Владимир Мединский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.