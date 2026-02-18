Залужный заявил об обысках СБУ в его офисе в 2022 году: в спецслужбе отреагировали
- В СБУ подчеркнули, что обыски у главнокомандующего Валерия Залужного в 2022 году не проводились.
- В то же время СБУ подтвердила, что адрес фигурировал в одном из уголовных производств по организованной преступности.
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что в 2022 году в его офис с обысками пришла СБУ. В спецслужбе заявили, что обысков не было.
Об этом Залужный рассказал в интервью Associated Press.
Обыски у Залужного
По словам Валерия Залужного, напряженность в отношениях с президентом Владимиром Зеленским появилась вскоре после начала полномасштабной войны. Между двумя мужчинами часто вспыхивали споры о том, как защищать страну.
Так, тогдашний главнокомандующий заявил, что в сентябре 2022 года у него была напряженная встреча в штабе Зеленского, после которой он вернулся в свой офис в Киеве. Позже десятки сотрудников СБУ пришли в офис Залужного. Кстати, в офисе тогда находились еще и более десяти британских офицеров.
По словам Валерия Залужного, сотрудники СБУ не сказали, что именно ищут, и главнокомандующий помешал им перебирать документы и просматривать компьютеры.
В присутствии СБУ Залужный позвонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и решительно предупредил: Я отбиваю это нападение, потому что знаю, как воевать.
Затем Залужный позвонил тогдашнему главе СБУ Василию Малюку, чтобы тот объяснил, что происходит. Василий Малюк сказал, что ничего не знает об обыске, и пообещал разобраться.
Позже Валерий Залужный узнал, что за два дня до инцидента СБУ обратилась в районный суд Киева за ордером на обыск по адресу, где расположен офис Залужного.
Согласно судебному документу, полученному агентством Associated Press, СБУ должна была провести обыск в стриптиз-клубе, которым якобы управляет преступная организация.
Но оказалось, что стриптиз-клуб закрылся еще до полномасштабного вторжения России, сообщили Associated Press два сотрудника того клуба.
Служба безопасности Украины заявила, что в офисе Залужного никогда не проводились обыски, хотя и признала, что этот адрес фигурировал в расследовании, не связанном с ним.
По мнению Залужного, ордер был лишь формальным поводом для обыска. Он также сомневается, что СБУ могла ошибиться с местоположением главного военного командного центра страны.
В комментарии Фактам ICTV пресс-служба СБУ пояснила, что тогда проводились следственные действия СБУ в рамках уголовного производства по борьбе с организованной преступностью по большому количеству адресов.
— По одному из адресов, который фигурировал в уголовном производстве, на тот момент был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного, — рассказали в пресс-службе СБУ.
По факту никаких обысков или следственных действий со стороны СБУ по этому адресу не проводилось.