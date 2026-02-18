Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что в 2022 году в его офис с обысками пришла СБУ. В спецслужбе заявили, что обысков не было.

Об этом Залужный рассказал в интервью Associated Press.

Обыски у Залужного

По словам Валерия Залужного, напряженность в отношениях с президентом Владимиром Зеленским появилась вскоре после начала полномасштабной войны. Между двумя мужчинами часто вспыхивали споры о том, как защищать страну.

Так, тогдашний главнокомандующий заявил, что в сентябре 2022 года у него была напряженная встреча в штабе Зеленского, после которой он вернулся в свой офис в Киеве. Позже десятки сотрудников СБУ пришли в офис Залужного. Кстати, в офисе тогда находились еще и более десяти британских офицеров.

По словам Валерия Залужного, сотрудники СБУ не сказали, что именно ищут, и главнокомандующий помешал им перебирать документы и просматривать компьютеры.

В присутствии СБУ Залужный позвонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и решительно предупредил: Я отбиваю это нападение, потому что знаю, как воевать.

Затем Залужный позвонил тогдашнему главе СБУ Василию Малюку, чтобы тот объяснил, что происходит. Василий Малюк сказал, что ничего не знает об обыске, и пообещал разобраться.

Позже Валерий Залужный узнал, что за два дня до инцидента СБУ обратилась в районный суд Киева за ордером на обыск по адресу, где расположен офис Залужного.

Согласно судебному документу, полученному агентством Associated Press, СБУ должна была провести обыск в стриптиз-клубе, которым якобы управляет преступная организация.

Но оказалось, что стриптиз-клуб закрылся еще до полномасштабного вторжения России, сообщили Associated Press два сотрудника того клуба.

Служба безопасности Украины заявила, что в офисе Залужного никогда не проводились обыски, хотя и признала, что этот адрес фигурировал в расследовании, не связанном с ним.

По мнению Залужного, ордер был лишь формальным поводом для обыска. Он также сомневается, что СБУ могла ошибиться с местоположением главного военного командного центра страны.

В комментарии Фактам ICTV пресс-служба СБУ пояснила, что тогда проводились следственные действия СБУ в рамках уголовного производства по борьбе с организованной преступностью по большому количеству адресов.

— По одному из адресов, который фигурировал в уголовном производстве, на тот момент был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного, — рассказали в пресс-службе СБУ.

По факту никаких обысков или следственных действий со стороны СБУ по этому адресу не проводилось.

