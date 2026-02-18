Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що у 2022 році до його офісу з обшуками прийшла СБУ. У спецслужбі заявили, що обшуків не було.

Про це Залужний розповів в інтервʼю Associated Press.

Обшуки у Залужного

За словами Валерія Залужного, напруженість у відносинах із президентом Володимиром Зеленським з’явилася невдовзі після початку повномасштабної війни. Між двома чоловіками часто спалахували суперечки щодо того, як захищати країну.

Так, тодішній головком заявив, що у вересні 2022 року мав напружену зустріч у штабі Зеленського, після якої повернувся до свого офісу в Києві. Пізніше десятки співробітників СБУ прийшли до офісу Залужного. До речі, в офісі тоді знаходилися ще й понад десять британських офіцерів.

За словами Валерія Залужного, співробітники СБУ не сказали, що саме шукають, і головнокомандувач завадив їм перебирати документи та переглядати комп’ютери.

У присутності СБУ Залужний зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та рішуче попередив: Я відіб’ю цей напад, бо знаю, як воювати.

Потім Залужний зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюку, щоб той пояснив, що відбувається. Василь Малюк сказав, що нічого не знає про обшук, і пообіцяв розібратися.

Пізніше Валерій Залужний дізнався, що за два дні до інциденту СБУ звернулася до районного суду Києва щодо отримання ордера на обшук за адресою, де розташований офіс Залужного.

Згідно з судовим документом, отриманим агентством Associated Press, СБУ мала провести обшук у стриптиз-клубі, яким нібито керує злочинна організація.

Та виявилося, що стриптиз-клуб закрився ще до повномасштабного вторгнення Росії, повідомили Associated Press два співробітники того клубу.

Служба безпеки України заявила, що в офісі Залужного ніколи не проводилися обшуки, хоча й визнала, що ця адреса фігурувала у розслідуванні, не пов’язаному з ним.

На думку Залужного, ордер був лише формальним приводом для обшуку. Він також сумнівається, що СБУ могла помилитися з місцем розташування головного військового командного центру країни.

У коментарі Фактам ICTV пресслужба СБУ пояснила, що тоді проводилися слідчі дії СБУ в межах кримінального провадження щодо боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.

— За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного, — розповіли у пресслужбі СБУ.

По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись.

