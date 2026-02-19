В Купянске осталась небольшая группа военных страны-агрессора, которые уже не способны сопротивляться Силам обороны Украины.

Ситуация в Купянске

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона Єдині новини.

– Вчера фиксировали 17 активных позывных. Сейчас, вероятно, следует умножать эту цифру примерно на два. То есть речь идет ориентировочно о трех десятках человек, – проинформировал Трегубов.

Он объяснил, что полному уничтожению врага мешает, прежде всего, нежелание подвергать украинских военных лишним рискам во время штурмов в застройке.

– Даже если речь идет о небольшом количестве, каждый военный – это ценность, это жизнь, – подчеркнул спикер.

Трегубов отметил, что разрушать здания, где засели оккупанты, нежелательно.

– Это крайняя мера, к которой нет смысла прибегать, если можно постепенно выбивать их дронами. Поскольку они не могут совершать каких-либо контратакующих действий, ведь не имеют ни ресурса, ни возможности, целесообразнее методично уничтожать их или ждать, пока они истощатся, – заметил он.

По его словам, россияне пытаются поддерживать остатки личного состава в Купянске преимущественно с помощью БПЛА, сбрасывая припасы и боеприпасы, а другие способы эффективной поддержки фактически отсутствуют.

– Попытки инфильтрации в город давно не результативны. Так же неэффективны и попытки приблизиться к Купянску. Они продолжаются скорее для демонстрации – мол, есть еще возможность освобождения Купянска, как это называет российская сторона. На самом же деле реальных оснований для таких надежд у врага сейчас нет, – резюмировал Трегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что отключение для россиян системы спутниковой связи Starlink создало значительные проблемы врагу.

