У Куп’янську залишилася невелика група військових країни-агресора, які вже не здатні чинити опір Силам оборони України.

Ситуація у Купʼянську

Про це повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Учора фіксували 17 активних позивних. Зараз, імовірно, варто множити цю цифру приблизно на два. Тобто йдеться орієнтовно про три десятки осіб, – поінформував Трегубов.

Він пояснив, що повному знищенню ворога заважає насамперед небажання піддавати українських військових зайвим ризикам під час штурмів у забудові.

Зараз дивляться

– Навіть якщо йдеться про невелику кількість, кожен військовий – це цінність, це життя, – підкреслив речник.

Трегубов зазначив, що руйнувати будівлі, де засіли окупанти, небажано.

– Це крайній захід, до якого немає сенсу вдаватися, якщо можна поступово вибивати їх дронами. Оскільки вони не можуть здійснювати якихось контратакувальних дій, адже не мають ані ресурсу, ані можливості, доцільніше методично знищувати їх або чекати, поки вони виснажаться, – зауважив він.

За його словами, росіяни намагаються підтримувати залишки особового складу в Куп’янську переважно за допомогою БПЛА, скидаючи припаси та боєприпаси, а інші способи ефективної підтримки фактично відсутні.

– Спроби інфільтрації до міста давно не є результативними. Так само неефективні й спроби наблизитися до Куп’янська. Вони тривають радше для демонстрації – мовляв, ще є можливість “звільнення” Куп’янська, як це називає російська сторона. Насправді ж реальних підстав для таких сподівань у ворога нині немає, – резюмував Трегубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вимкнення для росіян системи супутникового зв’язку Starlink створило значні проблеми ворогу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.