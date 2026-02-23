Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки президент Росії Володимир Путін не має наміру завершувати війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

Позиція Зеленського щодо територій

Президент наголосив, що територіальні поступки означали б не лише втрату землі, а й залишення сотень тисяч українців під окупацією.

— Я не ставлюсь до цього просто як до землі. Я розцінюю це як відмову, послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Саме так я це бачу, — заявив Зеленський.

За його словами, такий крок неминуче призвів би до розколу українського суспільства.

Зеленський переконаний, що російське керівництво шукає не миру, а можливості призупинити бойові дії, щоб відновити сили та згодом продовжити агресію.

— Путіну потрібна пауза. На мій погляд, він зможе відновитися не більше ніж за кілька років. Куди він вирушить далі — ми не знаємо. Але те, що він захоче продовжити війну, — це факт, — сказав президент.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо інформації про пропозиції США та Росії відмовитися від близько 20% території Донецької області в обмін на припинення вогню, Зеленський категорично відкинув такий сценарій.

Він зазначив, що російська сторона в будь-якому разі діятиме з позиції обману, оскільки Кремль керується виключно власними інтересами.

Зеленський також зазначив, що Україна не відмовляється від мети повернення до кордонів 1991 року, однак визнав: наразі українській армії бракує ресурсів для негайного військового звільнення всіх окупованих територій.

За його словами, спроба зробити це зараз призвела б до величезних втрат серед людей.

Крім того, президент наголосив, що Україна потребує довготривалих безпекових гарантій, зокрема на десятки років, які не залежатимуть від зміни влади у країнах-партнерах.

Окремо він назвав постачання систем протиповітряної оборони найскладнішим питанням, зазначивши, що партнери не надають ліцензій на власне виробництво систем Patriot або ракет до них.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися найближчим часом.

При цьому не виключається участь президента США Дональда Трампа.

