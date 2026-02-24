У середу в більшості областей будуть діяти графіки відключень електроенергії для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 25 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Зараз дивляться

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, у березні відбудеться зустріч України та європейських партнерів з питань енергетики – енергетичний Рамштайн.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄК є найбільшим донором енергетичної підтримки для України.

Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав понад 11 тис. генераторів.

За словами фон дер Ляєн, розроблено план на зиму 2026–2027 років. Він передбачає допомогу у €920 млн на стабілізацію енергетичної системи в Україні.

Гроші будуть спрямовані на стабільне надходження електроенергії по всій країні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.