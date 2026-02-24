Зеленский повысил в звании командующего ДШВ Апостола и заместителя главы ОП Палиса
- Олегу Апостолу присвоено звание генерал-майора.
- Павел Палиса получил звание бригадного генерала.
- Бригадными генералами также стали Руслан Шевчук и Ярослав Сидоров.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля присвоил очередные воинские звания, в частности командующему Десантно-штурмовыми войсками Олегу Апостолу и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины.
Так, бригадному генералу, командующему Десантно-штурмовыми войсками Олегу Апостолу присвоено воинское звание генерал-майора, а полковнику Павлу Палисе присвоено звание бригадного генерала.
Также командиру 15-го армейского корпуса оперативного командования Запад Сухопутных войск полковнику Руслану Шевчуку присвоено воинское звание бригадного генерала.
Командиру 17 армейского корпуса оперативного командования Юг Сухопутных войск Ярославу Сидорову присвоено воинское звание бригадного генерала.