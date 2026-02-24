Зеленський підвищив у званні командувача ДШВ Апостола і заступника глави ОП Палісу
- Олегу Апостолу присвоєно звання генерал-майора.
- Павло Паліса отримав звання бригадного генерала.
- Бригадними генералами також стали Руслан Шевчук і Ярослав Сидоров.
Президент Володимир Зеленський 24 лютого присвоїв чергові військові звання, зокрема командувачу Десантно-штурмових військ Олегу Апостолу та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі.
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента України.
Укази про присвоєння військового звання
Так, бригадному генералу, командувачу Десантно-штурмових військ Олегу Апостолу присвоєно військове звання генерал-майора, а полковнику Павлу Палісі присвоєно звання бригадного генерала.
Також командиру 15-го армійського корпусу оперативного командування Захід Сухопутних військ полковнику Руслану Шевчуку присвоєно військове звання бригадного генерала.
Командиру 17 армійського корпусу оперативного командування Південь Сухопутних військ Ярославу Сидорову присвоєно військове звання бригадного генерала.