Українські спецпризначенці знищили С-400 Тріумф та Панцир-С1 у Криму
- Сили спеціальних операцій ЗСУ успішно уразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф і знищили комплекс Панцир-С1 під час атаки в окупованому Криму.
- Внаслідок удару підрозділу Middle strike ліквідовано пускову установку, ворожу РЛС та допоміжні елементи системи, що суттєво послабило протиповітряну оборону загарбників.
Українські спецпризначенці уразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С-1 у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Ураження ЗРК С-400 Тріумф і ЗРГК Панцир С-1
За інформацією ССО ЗСУ, в ніч на 25 лютого підрозділи Middle strike успішно уразили позиції протиповітряної оборони російських військ у Криму.
Зокрема, у Силах спеціальних операцій підтвердили знищення пускової установки, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400 за результатами удару.
Водночас ССО ЗСУ уразили Панцир-С1, який прикривав важливі об’єкти та позиції російської протиповітряної оборони від дронів та ракет на малих або середніх висотах.
У Силах спеціальних операцій наголосили, що надалі здійснюватимуть асиметричні дії, щоб зменшити наступальний потенціал російської армії.