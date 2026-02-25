Українські спецпризначенці уразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С-1 у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Ураження ЗРК С-400 Тріумф і ЗРГК Панцир С-1

За інформацією ССО ЗСУ, в ніч на 25 лютого підрозділи Middle strike успішно уразили позиції протиповітряної оборони російських військ у Криму.

Зокрема, у Силах спеціальних операцій підтвердили знищення пускової установки, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400 за результатами удару.

Водночас ССО ЗСУ уразили Панцир-С1, який прикривав важливі об’єкти та позиції російської протиповітряної оборони від дронів та ракет на малих або середніх висотах.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що надалі здійснюватимуть асиметричні дії, щоб зменшити наступальний потенціал російської армії.

