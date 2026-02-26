Переговори щодо завершення війни з Росією надзвичайно складні, наразі немає інформації про встановлення Сполученими Штатами конкретних термінів її завершення.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю для Al Monitor.

Терміни закінчення війни – коментар Буданова

– Мені не відомо, щоб наші американські партнери встановлювали конкретні терміни завершення війни. Переговори зараз надзвичайно складні та багатопланові, і неможливо назвати точну дату їх завершення. Ми, звісно, докладаємо максимум зусиль, щоб прискорити процес, – зазначив керівник ОП.

Однак він додав, що “план вперше дав змогу порушити питання встановлення реального миру”.

Буданов наголосив, що санкції проти Росії мають залишатися навіть після завершення активних бойових дій, щоб не дозволити відновити економічний і військовий потенціал РФ для нової агресії.

Керівник ОП зауважив, що українці не погодяться із зазіханням Росії на свої території.

– Я впевнений, що український народ відкине будь-які претензії на нашу землю. Усі окуповані території залишатимуться тимчасово окупованими, і вони будуть звільнені з часом, – сказав Буданов.

Щодо проведення виборів керівник ОП підкреслив, що нинішні умови не дозволяють говорити про вибори.

– Моє завдання зараз – забезпечити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин – безплідно, – зазначив Буданов.

Нагадаємо, за інформацією Суспільного, під час телефонної розмови 25 лютого Володимир Зеленський і Дональд Трамп говорили про необхідність тристороннього саміту лідерів.

За даними видання, президенти України і США прагнуть завершити війну найближчими місяцями.

Bloomberg з посиланням на джерела в європейських структурах писав, що США прагнуть укласти угоду щодо врегулювання ситуації в Україні до 4 липня.

