Министерство обороны Украины существенно ограничило использование Starlink российской армией.

В результате количество стримов у войск РФ уменьшилось в 11 раз, а перехват радиоэфира значительно вырос.

Об этом во время общения с медиа сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Сейчас смотрят

Ограничение Starlink для армии РФ: что известно

По словам Федорова, Минобороны оперативно отреагировало на проблему использования Starlink российскими дронами и каналами управления.

— Мы фактически лишили Россию связи. Количество стримов у россиян уменьшилось в 11 раз, значительно возросло перехват радиоэфиров, — заявил министр.

Он подчеркнул, что эти решения являются критически важными как для защиты гражданского населения, так и для усиления возможностей Вооруженных сил Украины.

Министр сообщил, что в Министерстве обороны:

разработали механизм регистрации Starlink в Украине;

создали антифрод-систему для недопущения использования сервиса врагом;

провели ряд переговоров с SpaceX.

— Это вопрос не только технологического ответа России, но и справедливого использования агрессором западных технологий против гражданских людей, — отметил Федоров.

Также, по словам министра, украинской стороне удалось ликвидировать меш-сеть, которую российские войска использовали для управления дронами типа Шахед на севере Украины.

Это положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральных регионов государства.

Напомним, что на днях Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии в Одесской области схемы незаконной регистрации терминалов Starlink для нужд российских оккупационных войск.

По данным следствия, фигуранты действовали по заданию спецслужб РФ и получали деньги за каждую регистрацию оборудования.

Источник : Укрінформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.