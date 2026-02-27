После ограничения Starlink армия РФ почти потеряла связь — Федоров
- Украина ограничила использование Starlink российской армией.
- Количество стримов в РФ уменьшилось в 11 раз.
- Увеличилось перехват российского радиоэфира.
Министерство обороны Украины существенно ограничило использование Starlink российской армией.
В результате количество стримов у войск РФ уменьшилось в 11 раз, а перехват радиоэфира значительно вырос.
Об этом во время общения с медиа сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Ограничение Starlink для армии РФ: что известно
По словам Федорова, Минобороны оперативно отреагировало на проблему использования Starlink российскими дронами и каналами управления.
— Мы фактически лишили Россию связи. Количество стримов у россиян уменьшилось в 11 раз, значительно возросло перехват радиоэфиров, — заявил министр.
Он подчеркнул, что эти решения являются критически важными как для защиты гражданского населения, так и для усиления возможностей Вооруженных сил Украины.
Министр сообщил, что в Министерстве обороны:
- разработали механизм регистрации Starlink в Украине;
- создали антифрод-систему для недопущения использования сервиса врагом;
- провели ряд переговоров с SpaceX.
— Это вопрос не только технологического ответа России, но и справедливого использования агрессором западных технологий против гражданских людей, — отметил Федоров.
Также, по словам министра, украинской стороне удалось ликвидировать меш-сеть, которую российские войска использовали для управления дронами типа Шахед на севере Украины.
Это положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральных регионов государства.
Напомним, что на днях Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии в Одесской области схемы незаконной регистрации терминалов Starlink для нужд российских оккупационных войск.
По данным следствия, фигуранты действовали по заданию спецслужб РФ и получали деньги за каждую регистрацию оборудования.