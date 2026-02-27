Міністерство оборони України суттєво обмежило використання Starlink російською армією.

У результаті кількість стримів у військ РФ зменшилася в 11 разів, а перехоплення радіоефіру значно зросло.

Про це під час спілкування з медіа повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Обмеження Starlink для армії РФ: що відомо

За словами Федорова, Міноборони у співпраці з Ілоном Маском і компанією SpaceX оперативно відреагувало на проблему використання Starlink російськими дронами та каналами управління.

— Ми фактично позбавили Росію зв’язку. Кількість стримів у росіян зменшилася в 11 разів, значно зросло перехоплення радіоефірів, — заявив міністр.

Він наголосив, що ці рішення є критично важливими як для захисту цивільного населення, так і для посилення можливостей Збройних сил України.

Міністр повідомив, що у Міністерстві оборони:

розробили механізм реєстрації Starlink в Україні;

створили антифрод-систему для недопущення використання сервісу ворогом;

провели низку переговорів із SpaceX.

— Це питання не лише технологічної відповіді Росії, а й справедливого використання агресором західних технологій проти цивільних людей, — зауважив Федоров.

Також, за словами міністра, українській стороні вдалося ліквідувати меш-мережу, яку російські війська використовували для керування дронами типу Шахед на Півночі України.

Це позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральних регіонів держави.

Нагадаємо, що днями Служба безпеки України повідомила про викриття на Одещині схеми незаконної реєстрації терміналів Starlink для потреб російських окупаційних військ.

За даними слідства, фігуранти діяли за завданням спецслужб РФ і отримували гроші за кожну реєстрацію обладнання.

