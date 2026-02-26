Украина вынужденно уменьшила мощность атомной генерации электроэнергии из-за вражеской атаки, произошедшей в ночь на 26 февраля.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Украина уменьшила мощность атомной генерации

Глава Минэнерго заявил, что в результате последних российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры 26 февраля произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий.

Сейчас смотрят

— Для балансировки системы пришлось вынужденно уменьшить мощность атомной генерации. Кроме того, Укрэнерго ввело дополнительные графики ограничений по всей дефицитной части энергосистемы, — отметил министр.

Шмыгаль добавил, что в четверг состоялось очередное заседание Энергетического штаба.

Напомним, с 14 января по поручению президента Владимира Зеленского на фоне российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике действует режим чрезвычайной ситуации.

С тех пор регулярно собирается Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике под руководством Дениса Шмыгаля.

13 февраля Шмыгаль сообщал, что украинские специалисты вместе с партнерами ищут в Восточной Европе советские теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, из которых можно забрать детали для ремонта и оперативного восстановления украинских станций.

К слову, Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки РФ в ночь на 26 февраля в восьми областях повреждены многие частные и многоэтажные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.