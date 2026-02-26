Україна вимушено зменшила потужність атомної генерації електроенергії через ворожу атаку, що сталася у ніч проти 26 лютого.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Україна зменшила потужність атомної генерації

Глава Міненерго заявив, що внаслідок останніх російських обстрілів на українську енергетичну інфраструктуру 26 лютого сталося аварійне відключення декількох високовольтних ліній.

Зараз дивляться

– Для балансування системи довелося вимушено зменшити потужність атомної генерації. Крім того, Укренерго ввело додаткові графіки обмежень по всій дефіцитній частині енергосистеми, – зазначив міністр.

Шмигаль додав, що у четвер відбулося чергове засідання Енергетичного штабу.

Нагадаємо, з 14 січня за дорученням президента Володимира Зеленського на тлі російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці діє режим надзвичайної ситуації.

Відтоді регулярно збирається Штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці під керівництвом Дениса Шмигаля.

13 лютого Шмигаль повідомляв, що українські фахівці разом із партнерами шукають у Східній Європі радянські теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, з яких можна забрати деталі для ремонту та оперативного відновлення українських станцій.

Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки РФ у ніч на 26 лютого у восьми областях пошкоджено багато приватних і багатоповерхових будинків, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

Відомо про десятки поранених, серед яких є діти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.