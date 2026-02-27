Війна в Україні може бути довгою, якщо Росія найближчим часом не погодиться на проведення переговорів у форматі тристоронньої зустрічі лідерів.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Зеленський про участь Путіна у переговорах

– Ми розмовляли з президентом Трампом, і я сказав, що нам потрібна тристороння зустріч на рівні лідерів з Путіним. І якщо Путін не підтримає це, у нас буде, на приклад, довга війна. Тож президент Трамп сказав мені, що ми повинні над цим працювати, – сказав він.

За словами Зеленського, у разі готовності президента РФ до тристоронньої зустрічі з’явиться можливість протягом пів року провести переговори та спробувати завершити війну.

Зараз дивляться

Водночас відмова Путіна від таких переговорів означатиме “довгу війну”.

Президент додав, що ситуація може ускладнитися напередодні виборів у США, коли американська команда зосередить увагу на внутрішніх питаннях.

У випадку, якщо рівень залученості американців знизиться, на думку Зеленського, провідну роль може взяти на себе Європа.

Зараз європейські партнери не залучені повною мірою. У разі відсутності результату від таких зусиль війна триватиме довше.

Зеленський відкинув можливість поїздки до Москви та назвав пропозиції російської сторони “грою”. Він заявив про готовність до діалогу на нейтральній території, однак виключив проведення зустрічі в Росії та Білорусі.

Нагадаємо, колишній постійний представник України при ООН, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця заявив, що без участі президентів України та РФ розв’язання ключових питань мирних переговорів є практично неможливим.

Він додав, що в кращому варіанті до саміту мав би приєднатися президент США Дональд Трамп.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.