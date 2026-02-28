РФ перекинула катери 102 окремого загону спецпризначення Чорноморського флоту РФ із Костянтинівської бухти до Південної, що в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це 28 лютого повідомили в партизанському русі АТЕШ.

РФ передислокувала катери в Севастополі: що відомо

За даними партизанів, протидиверсійні катери проєкту 21980 Грачонок закріплені за 102 окремим загоном спецпризначення Чорноморського флоту РФ, що базується в районі Костянтинівської бухти.

Саме цей підрозділ відповідає за боротьбу з підводними диверсійними силами та охорону Кримського мосту.

Однак, повідомляють представники Атеш, наразі судна перебувають не в місці постійної дислокації, а в Південній бухті Севастополя. Їх вивели з Костянтинівської бухти та розмістили глибше в акваторії міста.

Окупанти заявляють, що переміщення зумовлене “плановими роботами” чи “ремонтом”.

Водночас, за оцінкою активістів, фактично йдеться про спробу розосередити техніку та убезпечити від можливих ударів.

— Російське командування побоюється втрати протидиверсійних катерів унаслідок атак українських морських та повітряних дронів, тому прагне тримати їх далі від вразливих ділянок та об’єктів підвищеного ризику. Переміщення свідчить про нервозність окупаційних сил та визнання реальної загрози, – наголосили у русі.

Раніше ми повідомляли про диверсію АТЕШ у Брянській області. Унаслідок операції було виведено з ладу обладнання електропідстанції, яка забезпечувала енергопостачання об’єктів, залучених до військової логістики РФ.

Фото: АТЕШ

