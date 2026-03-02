Продвижение ВСУ на Александровском направлении: освобождено 9 населенных пунктов
На Александровском направлении подразделения ДШВ ВСУ неустанно давят на противника. В результате удалось деоккупировать еще девять населенных пунктов и три – зачистить от противника в нашей зоне.
Об этом сообщает Генштаб.
Александровское направление: как продвигаются ВСУ
Отмечается также, что прямо сейчас на Александровском направлении идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов.
– Воинские части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу свои условия боя, – говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что в ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника из укрепленных позиций.
Украинские защитники уничтожают живую силу, вооружение, военную и специальную технику оккупантов. Они отметили, что значительное влияние на успех операции оказало ограничение доступа врага к сети Starlink, ведь оккупанты не смогли коммуницировать и управлять подразделениями, однако не остановили свое наступление на украинские земли.
Сообщается, что с начала операции потери противника составляют:
- Личного состава – 6537 (из них 4355 безвозвратных и 15 пленных);
- ОВТ – 419 (из них 14 ББМ, 242 АТ и 49 АС);
- РСЗО – 2;
- Средства ПВО – 1;
- Спец. техника – 6;
- Мото/квадро – 105;
- Танки – 7;
- АртС – 147;
- БПлА типа Крыло – 611;
- ПУБПлА – 108.
Напомним, 21 февраля сообщалось, что ВСУ восстановили контроль над более чем 300 кв. км на Гуляйпольском направлении.
А 27 февраля стало известно, что бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили около 400 км² или 8 населенных пунктов на Александровском направлении.