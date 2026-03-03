В среду в части областей Украины с утра до конца суток будут действовать графики ограничения электроснабжения.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 4 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую систему Украины.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго.

Сейчас смотрят

Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицит мощности в украинской энергосистеме сократился до 1 ГВт с 5-6 ГВт.

Такое существенное улучшение ситуации дает возможность уменьшить количество очередей для отключений электроснабжения.

По словам президента Владимира Зеленского, во время заседания СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов.

Опыт этой зимы стал основой для дальнейших решений, в частности обновления защиты инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановления после российских ударов и обеспечения дополнительных возможностей энергетики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.