Графики отключения света 4 марта: будут действовать в части областей
В среду в части областей Украины с утра до конца суток будут действовать графики ограничения электроснабжения.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 4 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую систему Украины.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго.
Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицит мощности в украинской энергосистеме сократился до 1 ГВт с 5-6 ГВт.
Такое существенное улучшение ситуации дает возможность уменьшить количество очередей для отключений электроснабжения.
По словам президента Владимира Зеленского, во время заседания СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов.
Опыт этой зимы стал основой для дальнейших решений, в частности обновления защиты инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановления после российских ударов и обеспечения дополнительных возможностей энергетики.