У середу в частині областей України з ранку до кінця доби будуть діяти графіки обмеження електропостачання.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 4 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну систему України.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Зараз дивляться

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що дефіцит потужності в українській енергосистемі скоротився до 1 ГВт з 5-6 ГВт.

Таке суттєве покращення ситуації дає можливість зменшити кількість черг для відключень електропостачання.

За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання РНБО затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст.

Досвід цієї зими став основою для подальших рішень, зокрема оновлення захисту інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення після російських ударів і забезпечення додаткових спроможностей енергетики.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.