Словакия намерена официально расторгнуть контракт на экстренные поставки электроэнергии в Украину.

Об этом сообщает Dennik N со ссылкой на заявление директора государственной компании SEPS и проект, одобренный словацким правительством.

Экстренные поставки электричества из Словакии в Украину

Согласно проекту, одобренному правительством, Кабинет министров Словакии будет рекомендовать министру финансов Ладиславу Каменицкому поддержать расторжение контракта на экстренные поставки электроэнергии в Украину.

Отмечается, что Минфин Словакии является единственным акционером государственной компании SEPS, которая имеет соглашение об экстренных поставках с украинской компанией Укрэнерго.

Предложение, внесенное премьер-министром Словакии Робертом Фицо, представили на заседании правительства в качестве дополнения. Каменецкий имеет время до четверга, 5 марта, чтобы принять решение.

Ранее Роберт Фицо обратился к SEPS с просьбой прекратить экстренные поставки в Украину из-за остановки поставок по нефтепроводу Дружба после российской атаки. Однако, по данным издания, на практике пока ничего не изменилось.

Директор компании SEPS Мартин Магат не считает, что Украине грозит отключение электроэнергии из-за прекращения аварийных поставок электроэнергии из Словакии. Он утверждает, что другие государства могут обеспечить эти потребности.

– Отключение электроэнергии – это фундаментальная вещь, которой предшествует ряд других событий, – сказал он.

На вопрос, почувствует ли Украина прекращение экстренных поставок, как заявил премьер-министр Роберт Фицо, директор компании SEPS ответил, что это может произойти в некоторых случаях.

23 февраля Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину со стороны Словакии.

По его словам, Словакия будет отказываться помогать украинской энергосистеме в случае возникновения дефицита. Премьер назвал это решение “первым взаимным шагом”, который не нарушает международные обязательства.

В Укрэнерго заверили, что возможный отказ Словакии от аварийной помощи не несет угрозы для украинской энергосети. Компания объяснила, что такие поставки происходили редко и были кратковременными.

В частности, последний такой запрос в Братиславу отправлялся более месяца назад в минимальных объемах, поэтому стабильность украинской системы пока не зависит от словацкого направления.

